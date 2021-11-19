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    19 Kasım 2021 Cuma: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 19 Kasım 2021 Cuma hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 09:18
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    19 Kasım 2021 Cuma: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler

    eteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 19 Kasım 2021 Cuma gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 19 Kasım 2021...

    19 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 11°C
    • Parçalı bulutlu
    • İSTANBUL °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ °C, 11°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu
    • KOCAELİ °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE

    Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • DENİZLİ °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 17°C
    • Az bulutlu
    • MANİSA °C, 14°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı
    • ANTALYA °C, 23°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
    • MERSİN °C, 23°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    19 Kasım 2021 Cuma: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji den son tahminler #1

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
    • ÇANKIRI °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • ESKİŞEHİR °C, 8°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • KONYA °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı yağmurlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 8°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
    • DÜZCE °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
    • KASTAMONU °C, 6°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
    • SAMSUN °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • TOKAT °C, 9°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
    • TRABZON °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 7°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 8°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MALATYA °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
    • VAN °C, 10°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
    • SİİRT °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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