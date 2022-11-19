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    19 Kasım Dünya Erkekler Günü kutlama sözleri ve mesajları 2022!

    Erkekler Günü olarak kutlanan 19 Kasım'ın nasıl ortaya çıktığı merak edilirken, kutlama mesajları ve sözleri de araştırılıyor. İşte Uluslararası Erkekler Günü hakkında bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 09:49
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    19 Kasım Dünya Erkekler Günü kutlama sözleri ve mesajları 2022!

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu gibi, 19 Kasım da Dünya Erkekler Günü olarak kutlanıyor.

    Kadınlar Günü kadar adı duyulmamış olsa da, Dünya Erkekler Günü de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve dünyada kutlanan günlerden biridir.

    Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir" sözleri ile desteklemiştir.

    Dünya Erkekler Günü'nün amacı olumlu erkek rol modellerini kutlamak ve erkeklerin karşılaştığı sorunlarla ilgili farkındalığı arttırmak.

    Babasına, abisine, kardeşine, sevgilisine mesaj atarak Erkekler Günü'nü kutlamak isteyenler uygun sözleri araştırıyor.

    Dünya Erkekler Günü kutlama mesajları 2022

    Bugün tanıdığım en şefkatli insanları onurlandırmak için mükemmel bir gün. Dünya Erkekler Günü'nü kutlarım.

    Bana verdiğin sevgi ve ilgi için teşekkür ederim. En iyisini hak ediyorsun. Mutlu Erkekler Günü.

    Gerçek bir erkek nasıl mücadele edileceğini bilir. Sevdiklerini sever ve güvende tutar, herkese mutlu erkekler günü.

    Sen, şefkatli bir kocanın mükemmel bir örneğisin. Bunca yıl, ama beni sevmekten asla vazgeçmedin, tanıştığımız ilk günkü gibi bana değer verdin. Mutlu erkekler günü aşkım.

    19 Kasım Dünya Erkekler Günü kutlama sözleri ve mesajları 2022! #1

    Bu gün, beni hayatımdaki en şaşırtıcı adamla tanıştırdığı için Allah'a şükretmek istiyorum ve bu sensin. Tüm sevgin için teşekkür ederim. Mutlu erkekler günü.

    Baba, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmam için bana ilham verdin. Hayalime ulaşmama yardım ettin. Hayatımda olman beni en büyük huzurum, süper kahramanıma mutlu erkekler günü.

    Aile ve benim için yaptığın tüm fedakarlıklar için teşekkür ederim baba. Bu uluslararası erkekler gününde, hayalimizi gerçekleştirmemiz için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istiyorum.

    Sen benim için mükemmel bir beyefendisin, baba. Sevgin ve ilginle hayatımı güvence altına aldığın için teşekkür etmek istiyorum, mutlu bir erkekler günü diliyorum.

    19 Kasım Dünya Erkekler Günü kutlama sözleri ve mesajları 2022! #2

    "Tanrı'nın derinliklerini ararken erkekliğin doruklarını ararsınız." - Edwin Louis Cole

    "Başarılı bir adam olmaya değil, değerli bir adam olmaya çalışın." - Albert Einstein

    "Güç, Cesaret, Ustalık ve Onur tüm dünyadaki erkeklerin alfa erdemleridir." - Jack Donovan

    “Bir erkek ne kadar güçlüyse, o kadar nazik olmayı göze alabilir. "- Elbert Hubbard

    “Erkeklik, yetiştirme ve koruma yeteneği, sağlama ve sürdürme yeteneği ile tanımlanır ve kararlaştırılır. ”- JoyBell C.

    “Harika bir adamın işareti, hayati olanları başarmak için önemli şeyleri ne zaman bir kenara bırakacağını bilen kişidir. "- Brandon Sanderson

    “Hiçbir erkek bir çocuğa yardım etmek için eğildiği zamanki kadar uzun duramaz. "- Abraham Lincoln

    "Bir süper kahramanla, bir süpermenle ilişki kuramazsın, ancak kriz zamanlarında kendi içinden bazı olağanüstü nitelikler ortaya çıkaran ve ancak bir mücadeleden sonra zafer kazanan gerçek bir adamla özdeşleşebilirsin." - Timothy Dalton

    Gerçek bir erkek korkak değildir, söylediklerinin arkasında durur, hatalarını kabul eder ve hatalarını düzeltir. "- Kiki Strack


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