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19 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

19 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve 19 Mayıs resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?