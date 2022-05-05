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19 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve 19 Mayıs resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 14:56
Resmi tatil günlerini hesaba katarak plan yapanlar, mayıs ayı itibariyle 19 Mayıs ne zaman sorusunu gündeme taşıdı.
Her yıl farklı günlere denk gelen resmi tatil günleri, 2022 yılı için belirlendi.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs'a kısa bir zaman kala '19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Peki,19 Mayıs 2022 ne zaman, hangi gün? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...
19 Mayıs 2022 hangi gün, tatil mi?
2022 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Perşembe gününe denk geliyor.
19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor.