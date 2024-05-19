19 Mayıs coşkusu: Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

AA

Turizm merkezlerinden Nevşehir'de milli bayramlara ait özel kutlamalara bir yenisi daha eklendi.

Sıcak hava balonları bugünkü gezilerine al yıldızlı bayraklarla donanarak başladı.

Nevşehir'deki turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balonlarının sepetlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandı

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Kapadokya'da turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonları, Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı.

Balonların sepetlerine bayraklar asıldı

Gün doğumundan önce Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinden Aşk Vadisi yakınlarında uçuş için hazırlanan balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları asıldı.

150 sıcak hava balonu semada Bayram'ı kutladı

Turistlerin sepetlere alınmasının ardından 150 sıcak hava balonu yaklaşık 4 bin yolcu ile bölge semalarına yükseldi.

Türk bayraklarını taşıyan balonlar bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Turistler fotoğraf çekti

Türk bayraklı balonların oluşturduğu manzarayı izleyen turistler fotoğraf çektirdi.

"Ay yıldızlı bayrağı gökyüzünde dalgalandırmanın gururunu yaşadık"

Balon pilotu Hakan Kaya, ay yıldızlı bayrağı gökyüzünde dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Her özel günde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da bayraklarımızı sepetlerimize asıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e bu bayramı gençliğe armağan ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Uçuş esnasında 4 bin yolcu olacak. Tüm dünya bu özel güne şahitlik edecek, çok heyecanlıyız.