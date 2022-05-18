19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da resmi tatil tarifesi

Toplu taşımada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda uygulanacak tarifeler merak ediliyor. Metro, metrobüs, otobüs gibi taşıtları kullananlar, 19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi" sorusuna yanıt arıyor.

Her yıl resmi tatil olan 19 Mayıs'ta vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Resmi tatil günü toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, toplu taşıma ücretli mi ücretsiz mi sorguluyor.

Toplu taşıma araçları dini ve resmi günlerde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Peki, 19 Mayıs'ta otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 19 Mayıs otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

19 Mayıs Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.