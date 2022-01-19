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- 19 Ocak Çarşamba 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
19 Ocak Çarşamba 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 11:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 19 Ocak 2022 Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak 2022...
19 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BURSA °C, 1°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- EDİRNE °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 4°C
- Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KOCAELİ °C, 3°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, -4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- DENİZLİ °C, 0°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 6°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- MUĞLA °C, 1°C
- Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- ANTALYA °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ISPARTA °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MERSİN °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 0°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- KAYSERİ °C, -3°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif kar yağışlı
- KONYA °C, -1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, -3°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- KASTAMONU °C, -2°C
- Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
- SİNOP °C, 4°C
- Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 3°C
- Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- BAYBURT °C, -4°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- SAMSUN °C, 4°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- TOKAT °C, -1°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- TRABZON °C, 5°C
- Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- BİNGÖL °C, -5°C
- Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
- ERZURUM °C, -9°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- MALATYA °C, -4°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- VAN °C, -3°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 1°C
- Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
- GAZİANTEP °C, -2°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- MARDİN °C, -2°C
- Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
- SİİRT °C, -1°C
- Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı