19 Ocak Çarşamba Şişli'de yollar neden kapalı, ne zaman açılacak?

19 Ocak Çarşamba Şişli'de yollar neden kapalı, ne zaman açılacak?

Halaskargazi Caddesi ve Ergenekon Caddesi'ni kullanacak sürücüler yolların kapalı olduğunu görünce arama motorlarına yöneldi. 19 Ocak 2022 Çarşamba Şişli'de yollar neden kapalı, ne zaman açılacak?

İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Şişli'nin en işlek caddeleri bugün belirlenen saatlerde trafiğe kapalı olacak.

Şişli'ye gitmek isteyen vatandaşlar "Şişli'de yollar neden kapalı? Halaskargazi Caddesi ve Ergenekon Caddesi ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor.

Kapalı yollar nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşamasın diye alternatif yollar da açıklandı.

Peki Şişli'de yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

19 OCAK ŞİŞLİ'DE YOLLAR NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle Hrant Dink’in ölüm yıldönümü nedeniyle alınan önlemler kapsamında bazı yolların kapatılacağı belirtildi.

Anma etkinliğini düzenleyen “Hrant’ın Arkadaşları”, bugün (çarşamba) saat 15.00 için Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki Sebat Apartmanı önünde buluşacak.

Bu nedenle belirletilen yollar trafiğe kapalı olacak. Anma etkinliği sonrasında ise trafik yeniden açılacak.

Yapılan açıklamada kullanılacak alternatif güzergahlar da belirtildi.

BUGÜN TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Trafiğe kapatılacak yollar:

- Halaskargazi Caddesi

- Tavukçu Feti Sokak

- Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi)

- Pangaltı 2236 Nolu ışıklar

- Özgür Sokak Şişli İstikameti

- Zafer Sokak Şişli İstikameti

Alternatif Güzergahlar:

- Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesi’ne yönlendirilecektir.

- Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine yönlendirilecektir.

- Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecektir.