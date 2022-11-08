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    1915 Çanakkale Köprüsü'nden kartpostallık kareler

    Şehrin ışığı ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bir arada olduğu, yaban hayatının da dahil edildiği kareleri gören hayran kalıyor.
    • 08.11.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:05
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    1915 Çanakkale Köprüsü'nden kartpostallık kareler

    Fotoğrafçı Alper Tüydeş, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanını yaban hayatı fotoğrafları çekmek için dolaştı.

    Çanakkale’de de çekimler yapan Tüydeş, gün batımıyla birlikte yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile özdeşleştirdiği yaban hayatı fotoğraflarını paylaştı.

    Beğeni toplayan fotoğraflar, kartpostalları aratmadı.

    "O belgesellerden çok da uzak değilsiniz"

    Yaban hayatını fotoğraflarken, şehirle özdeşleştirdiği çalışmalarla insanlara aslında o belgesellerden izledikleri doğanın çok da uzak olmadığını anlatmaya çalıştığını ifade eden Tüydeş, bu alanı önemsediğini belirtti.

    İHA'ya konuşan Tüydeş, “Tabii bu her şehirde mümkün olmuyor veya bu kadar etkileyici boyuta ulaşmıyor. Ama Çanakkale harika gün batımı ve türleriyle bence en güzellerinden biri oldu.” dedi.

    Kuşlarla birlikte harika kareler

    Çanakkale’nin yaban hayatı ile şehir ışıkları ve köprü silüetini bir araya getiren Tüydeş, yaptığı çekimlerde kuğu, flamingo, gümüş yağmurcun, kara karınlı kumkuşu ve kızılbacak gibi kuş türlerini eserlerine dahil etti.

    1915 Çanakkale Köprüsü nden kartpostallık kareler #1

    1915 Çanakkale Köprüsü nden kartpostallık kareler #2

    1915 Çanakkale Köprüsü nden kartpostallık kareler #3

    1915 Çanakkale Köprüsü nden kartpostallık kareler #4

    1915 Çanakkale Köprüsü nden kartpostallık kareler #5

    1915 Çanakkale Köprüsü nden kartpostallık kareler #6

    1915 Çanakkale Köprüsü nden kartpostallık kareler #7

    1915 Çanakkale Köprüsü nden kartpostallık kareler #8

    1915 Çanakkale Köprüsü nden kartpostallık kareler #9

    1915 Çanakkale Köprüsü nden kartpostallık kareler #10


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