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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
- 01.06.2022 - 09:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 1 Haziran Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 1 Haziran 2022...
1 Haziran bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 34°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 32°C
- Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
- HATAY °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 31°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 27°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 31°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- YOZGAT °C, 29°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 26°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 31°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu
- SİNOP °C, 24°C
- Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 23°C
- Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 32°C
- Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
- GÜMÜŞHANE °C, 30°C
- Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ORDU °C, 23°C
- Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
- SAMSUN °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 32°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 24°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık