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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak?
    • 01.06.2022 - 09:43
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 1 Haziran Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 1 Haziran 2022...

    1 Haziran bugün hava nasıl olacak?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 33°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 29°C
    • Parçalı bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 31°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 30°C
    • Parçalı bulutlu

    EGE

    Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 28°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • DENİZLİ °C, 34°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İZMİR °C, 32°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA °C, 32°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
    • ANTALYA °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
    • HATAY °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MERSİN °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 31°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ESKİŞEHİR °C, 27°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KONYA °C, 31°C
    • Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • YOZGAT °C, 29°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 26°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • DÜZCE °C, 31°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu
    • SİNOP °C, 24°C
    • Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 23°C
    • Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 32°C
    • Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
    • GÜMÜŞHANE °C, 30°C
    • Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ORDU °C, 23°C
    • Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
    • SAMSUN °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 26°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MALATYA °C, 32°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • VAN °C, 24°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #4


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