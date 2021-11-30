1 Aralık'ta başlıyor! Cezaevi açık görüş kuralları: Görüşler kaç dakika, kaç kişi gidebilir?

Mahkum ve mahkum yakınlarını sevindiren haber geldi. Koronavirüs nedeniyle yapılmamasına karar verilen cezaevi açık görüşleri yeniden başlıyor.

Mahkum ve mahkum yakınları konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken, Bilim Kurulu toplantısında alınan kararla açık görüşlerin başlayacağı tarih duyuruldu.

Konuyla ilgili hem tarih hem de kurallar araştırılıyor. Görüşe gidecek olanlar, kaç dakika sürdüğünü ve kimlerin gidebileceğini merak ediyor.

Peki cezaevi açık görüşleri başladı mı, ne zaman başlıyor? Kimler görüşe gidebilir? Kaç kişi alınacak? İşte cezaevi görüş kuralları...

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibarıyla açık görüşlerin başlayacağı bildirildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi.

Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibarıyla açık görüş başlayacak.' denildi.

Ceza ve İnfaz Kurumlarında gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve önlemler alınacak.

Girişlerde ve salonlarda kalabalık oluşumunu önlemek için randevu sistemi planlanacak.

Açık görüş alanında aynı zamanda bulunacak ceza infaz memurları, hükümlü/tutuklu ve ziyaretçi sayıları 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek.

Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.

6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenecek.

Kovid 19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve temas öyküsü olanlara ziyaret izni verilmeyecek.

Ziyaret salonunda yiyecek ve içecek tüketimi yapılmayacak.

Hükümlü ve tutuklulardan Sağlık Bakanlığı Kovid 19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşmesine izin verilecek.

İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek.