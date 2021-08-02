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- 2 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
2 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 09:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir harita paylaşarak, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.
Ülkemizin doğu kesimlerinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun’un doğusu, Ordu, Kars, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 2 Ağustos Pazartesi hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE 27°C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL 24°C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ 22°C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ 24°C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR 19°C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR 27°C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA 26°C, 43°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA 25°C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA 25°C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA 29°C, 42°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY 26°C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA 21°C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA 19°C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR 19°C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- KONYA 21°C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- SİVAS 14°C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU 14°C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- DÜZCE 21°C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- SİNOP 23°C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK 22°C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile yarın Samsun'un doğu ilçeleri ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ARTVİN 19°C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- BAYBURT 14°C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN 22°C, 30°C
- Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON 24°C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş, Ardahan, Kars, Ağrı ile Van ve Hakkari çevreleri, yarın öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ERZURUM 14°C, 29°C
- Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS 12°C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA 20°C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN 15°C, 26°C
- Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN 28°C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR 25°C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP 26°C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT 27°C, 39°C
- Az bulutlu ve açık