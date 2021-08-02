Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün içinde plan yapacak olanlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2 Ağustos 2021 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir harita paylaşarak, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.

Ülkemizin doğu kesimlerinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun’un doğusu, Ordu, Kars, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 2 Ağustos Pazartesi hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile yarın Samsun'un doğu ilçeleri ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 14°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş, Ardahan, Kars, Ağrı ile Van ve Hakkari çevreleri, yarın öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.