2 Aralık 2022 kara yolları son durum I Hangi kara yolu kapalı?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikametinde şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım 2 şeritten kontrollü sürdürülüyor. Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-29. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle saat 18.00'e kadar ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek. Ankara-Bala-Kararakeçili yolunun 32-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Elmalı-Finike yolunun 23-25. kilometrelerindeki heyelan ve çökme nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karlıova-Bingöl yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 37-41. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor. Iğdır-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 55-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.