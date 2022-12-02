2 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU I Yağmur var, kar yine yok....

2 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU I Yağmur var, kar yine yok....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2 Aralık Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 2 Aralık 2022...

2 Aralık 2022 Cuma hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.