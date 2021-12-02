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- 2 Aralık Perşembe 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu
2 Aralık Perşembe 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu
- Haber Merkezi
- 02.12.2021 - 09:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Vatandaşlar 2 Aralık 2021 Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 2 Aralık 2021...
2 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı, güneybatısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan zamanla kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 15°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 15°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 14°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 17°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyılarından başlamak üzere, İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, öğle saatlerinde Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 11°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 19°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 17°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 14°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 19°C
- Az bulutlu
- ANTALYA °C, 19°C
- Az bulutlu, batı çevreleri zamanla parçalı bulutlu
- HATAY °C, 17°C
- Az bulutlu
- ISPARTA °C, 15°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 8°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 4°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin sabah saatlerinde hafif yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
- RİZE °C, 16°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- SAMSUN °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 16°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde güneydoğusunun yer yer çok bulutlu Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 0°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 0°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 7°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 4°C
- Sabah saatlerinde çok bulutlu hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 11°C
- Az bulutlu
- AZİANTEP °C, 12°C
- Az bulutlu SİİRT °C, 10°C
- Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 13°C
- Az bulutlu