Akdağ'ın eteklerindeki İkiz Göller kuruyunca, hayvanlar susuz kaldı. Gölün sadece orta bölümünde yeşillik kalırken, Yörükler ise kazdıkları kuyudan su çıkarmaya çalışıyor.

Antalya'da Gömbe Yaylası'ndan gidilen ve Subaşı Yaylası'nın üstünde bulunan İkiz Göller, son hali ile herkesi üzdü. Yeşilliğinden eser kalmayan İkiz Göller, tamamen kurudu.

Akdağ'ın eteklerindeki İkiz Göller'in sularının tamamen çekilmesi sonucu, bitkiler soldu.

Gölün sadece orta kısmında yeşillik kalırken, bölgede bulunan Yörükler ise su sıkıntısı çekiyor. Tarlaya dönen gölde, yaşamını sürdüren ördekler bölgeyi terk etti.

2016 YILINDA KURUMA BAŞLADI

Göller kuruyunca bölgedeki Yörükler, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle daha aşağılara gidemediği için zor günler yaşıyor.

Bölgeyi tanıyanlar, 2016 yılında güney yönünde bulunan gölün kısmen kuruduğunu bildiklerini söyledi.

2 bin 500 rakımlı İkiz Göller kurudu, Yörükler zor durumda VİDEO

KUYUDAN SU ÇIKARIYORLAR

İkiz Göller'in yanında, Yörüklerin koyun ve keçi sürülerini çıkardığı Subaşı Yaylası kuraklıktan nasibini aldı. Her yıl gürül gürül akan suların geçtiği kanallar ile yayladaki otlar kurudu.

Yörükler, Kaş Belediyesi'nin yardımı ile kazdıkları kuyudan çıkan suyla çimleri ve hayvanlarını suluyor.

"ZOR DURUMDAYIZ, GÖLLER KURUDU"

Uzun yıllardır İkiz Göller'e hayvanları ile çıkan Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Hasan Dalgın, "Yeşil Göller hayat veriyor. Göller kurudukça mallar zor durumda kalıyor. Etraf kuruyor, sahillere gidemiyoruz sıcak dolayısıyla. Karın yağmaması gölleri kuruttu. Zor durumdayız." dedi.

Seydikemerli Şeref Poyraz ise, "Burası ilk defa bu sene ağustosun ilk günlerinde kurudu. Su çekildi, doğal güzelliği kayboldu. Bu, kar yağışının azlığından kaynaklanan bir şey. Bu göller buraya hayat veriyor. Göller kuruduğu için bu bölgenin tadı kalmadı. Bölgede hayat bitti." diye konuştu.

"6 YILDIR BÖYLE GÖRMEDİM"

Subaşı Yaylası'nda hayvancılık yapan Osman Çetin, "Altı yıldır buraya çıkıyorum. Bu dere yatağı şu anda kurumuş vaziyette. 6 yıldır böyle görmemiştim. Hayvanlarımız susuz.

Sıcak olduğu için aşağılara da göçemiyoruz. Hayvanlarımıza saman getirip besliyoruz." dedi.