2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda 25 yıldır arıcılık yapıyor

2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda 25 yıldır arıcılık yapıyor

Batman'da arıcılık yapan 82 yaşındaki İbrahim Atak, balı İsviçre ve Almanya'ya gönderdiğini söyledi. Atak, "Kendimi 20 yaşında bir genç gibi hissediyorum" dedi.

Batman'da yaşayan ve bir kamu kurumundan emekli olan 82 yaşındaki İbrahim Atak, 25 yıldır arıcılık yapıyor.

Merakla başladığı arıcılığı ilk günkü heyecanıyla yapmaya devam eden Atak, ilerleyen yaşına rağmen bal üretmeye ve tanıtmaya devam ediyor.

"UZUN YILLAR GEZGİN ARICILIK YAPTIM"

Atak, kısa bir acemilik döneminden sonra arıcılığı öğrendiğini ve uzun zamandır sürdürdüğünü söyledi.

Uzun yıllar gezgin arıcılık yaptığını anlatan Atak, Hatay, Dörtyol ve Adana gibi yerlere arılarını götürdüğünü belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA GÖNDERİYORUM"

Sason ilçesinde Mereto Dağı eteklerinde üretilen balın tadı, kokusu ve rengiyle eşsiz olduğunu dile getiren Atak, üretimini yaptığı balı Türkiye'nin her tarafına gönderdiğini aktardı.

20 YILLIK MÜŞTERİLERİ VAR

Batman balının, özellikle 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda üretilen balın çok güzel olduğunu vurgulayan Atak, 20 yıllık müşterilerinin olduğunu ifade etti.

"20 YAŞINDA HİSSEDİYORUM"

"Sağlığımı temiz havaya borçluyum. Yaylaya çıkınca yemeği iştahla yiyorum.

Kendimi 20 yaşında bir genç gibi hissediyorum.

Bu yaşıma rağmen sağlığım çok şükür yerinde." diyen Atak, balı İsviçre ve Almanya'ya kadar gönderdiğini kaydetti.

"KURAKLIKTAN ETKİLENİYORUZ"

Atak, devletten kovan ve ana arı desteği aldıklarına işaret ederek, yaşanan kuraklıktan arıcıların da etkilendiğini sözlerine ekledi.



