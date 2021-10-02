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    2 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2 Ekim 2021 Cumartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 08:50
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    2 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 2 Ekim 2021 Cumartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim 2021..

    2 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    • ÇANAKKALE °C, 22°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 27°C
    • Az bulutlu
    • MANİSA °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    2 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 34°C
    • Az bulutlu
    • ANTALYA °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 33°C
    • Az bulutlu
    • ISPARTA °C, 23°C
    • Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KONYA °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİVAS °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • DÜZCE °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • SİNOP °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BAYBURT °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • TOKAT °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • TRABZON °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
    • KARS °C, 15°C
    • Parçalı bulutlu
    • MALATYA °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • VAN °C, 21°C
    • Az bulutlu

    2 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık

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