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- 2 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
2 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 02.10.2021 - 08:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 2 Ekim 2021 Cumartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim 2021..
2 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 22°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 27°C
- Az bulutlu
- MANİSA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 34°C
- Az bulutlu
- ANTALYA °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 33°C
- Az bulutlu
- ISPARTA °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BAYBURT °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- KARS °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 21°C
- Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık