Petrol
87.35
2.60%
Euro
18.1881
0.29%
Dolar
18.5527
0.28%
Altın
991.4
0.32%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
359.875
-0.53%
BTXN Coin
10.84
-4.66%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    2 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 137 milyonluk dev ikramiye sahibini buldu mu ?

    Haftada 3 gün çekilişi yapılan Süper Loto'nun 2 Ekim tarihli çekilişi dün akşam 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 03.10.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 137 milyonluk dev ikramiye sahibini buldu mu ?

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilmektedir.

    Süper Loto'nun büyük ikramiyesi 137.168.934,39 TL oldu.Uzun süredir devreden büyük ikramiye dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre yine devretti.

    6 bilenin çıkmadığı gecede 5 bilen 20 talihli 27.366,35 liralık ödülün sahibi oldu.Şans oyunu tutkunları dün akşamki çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

    İşte 2 Ekim 2022 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları şu şekilde..

    2 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 137 milyonluk dev ikramiye sahibini buldu mu ? #1

    2 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları

    Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 2 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları şu şekilde;

    3 - 9 - 28 - 29 - 43 - 58


    Bosna Hersek’te oy sayımı devam ederken seçim yasası değişti
    Dünya

    Bosna Hersek’te oy sayımı devam ederken seçim yasası değişti

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    6'lı masa toplantısı sonrası ortak açıklama
    Gündem

    6'lı masa toplantısı sonrası ortak açıklama

    Görüş Bildir