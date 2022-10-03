2 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! 137 milyonluk dev ikramiye sahibini buldu mu ?

Haftada 3 gün çekilişi yapılan Süper Loto'nun 2 Ekim tarihli çekilişi dün akşam 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilmektedir.

Süper Loto'nun büyük ikramiyesi 137.168.934,39 TL oldu.Uzun süredir devreden büyük ikramiye dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre yine devretti.

6 bilenin çıkmadığı gecede 5 bilen 20 talihli 27.366,35 liralık ödülün sahibi oldu.Şans oyunu tutkunları dün akşamki çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

İşte 2 Ekim 2022 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları şu şekilde..

2 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 2 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları şu şekilde;

3 - 9 - 28 - 29 - 43 - 58