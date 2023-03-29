2 gün boyunca yağmura teslim oldu! İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı Kentte aralıksız devam eden şiddetli yağışın ardından Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 hafta üst üste yurdun büyük bir bölümü için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıların ardından kentlerde şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Son olarak Megakent İstanbul'un da içinde yer aldığı 54 il için sıcaklığın eksilere düşerek şiddetli yağmurun beklendiği açıklandı. Kar yağışı başladı Ardından kentte 2 gün boyunca sağanak yağmur etkili oldu. Aralıksız devam eden yağış, havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Aydos Ormanı beyaza büründü Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini artırarak mevsim normallerinde seyir edeceği öğrenildi.