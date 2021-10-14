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    2 günde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri cezası kesildi

    EGM, ülke genelinde 9-10 Ekim'de yapılan denetimlerde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemi kullanmamaktan işlem yapıldığını bildirdi.
    • AA
    • 14.10.2021 - 21:21
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    2 günde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri cezası kesildi

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yurt genelinde yapılan 2 günlük denetimin bilançocunu açıkaldı.

    EGM'nin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde 9-10 Ekim'de sivil ihbar ekip, yaya personeli ve resmi ekiplerin katılımıyla, kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi kullanımına yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

    KEMER TAKMAYAN 3 BİN 310 KİŞİYE CEZA

    Uygulamalarda, 3 bin 29 sürücü kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten, 3 bin 310 sürücü ve yolcu emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemi kullanmamaktan, 1627 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan işlem gördü.

    Öte yandan, 6-8 Ekim'deki emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetimlerde ise 16 bin 916 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı ve 98 araçta çocuk bağlama kemerinin bulunmadığı tespit edildi.

    2 GÜNDE 35 BİN ARAÇ DENETLENDİ

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla da 8-9 Ekim'de 35 bin 364 araç veya sürücü denetlendi, alkol etkisinde araç kullandığı belirlenen 1336 sürücünün belgeleri geçici olarak geri alındı. Uygulamalarda, 7 sürücünün uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı ve 749 sürücünün belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

    2 günde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri cezası kesildi #1

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