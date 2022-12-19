Kara yolları son durum I Hangi kara yolu kapalı?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eceabat-Gelibolu yolunun 54-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Eceabat yönünde ulaşım gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Bursa-Karacabey yolunun 34. kilometresindeki (Uluabat mevkisi) alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-56. kilometrelerindeki (Trabzon şehir geçişi Çömlekçi mevkisi) üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışması dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek. Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.