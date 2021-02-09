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    2 kez timsah saldırısından kurtulan impala, leopardan kaçamadı

    Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı’nda bir impala, iki kez timsah saldırısına maruz kaldı. Hayatta kalmayı başaran savanların en narin hayvanı, leopar saldırısından kurtulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:04
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    2 kez timsah saldırısından kurtulan impala, leopardan kaçamadı

    Afrika savanlarının en zarif hayvanı impalanın hayatta kalabilmek için verdiği zorlu mücadele kameraya yansıdı.

    Görüntüler, Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı’nda çekildi.

    Bir genç tarafından kayda alınan impala, önce sudan çıkan timsahın saldırısına uğradı. Uzun süre direnen impala, tam kaçmak üzereyken bir kez daha timsah tarafından yakalandı.

    İnanılmaz bir mücadele veren impala, ikinci kez timsahtan kurtulmayı başardı.

    2 timsah saldırısından kurtulan impala, leopara yakalandı İZLE

    LEOPARDAN KAÇAMADI

    Etrafı bir süre kolaçan eden impala, rahat bir nefes alacakken, bu kez pusuda bekleyen aç bir leoparın saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

    Kedigiller familyasının en güçlü hayvanlarından olan leopar, impalayı tuttuğu gibi ağzıyla boğarak öldürdü.

    Sonrasında da impalayı kendi bölgesine götüren leopar, talihsiz hayvanı diğer impalaların bakışları arasında yedi, bitirdi.

    2 kez timsah saldırısından kurtulan impala, leopardan kaçamadı #1

    2 kez timsah saldırısından kurtulan impala, leopardan kaçamadı #2

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