2 limon ile çamaşırlarınıza eski beyazlığını geri kazandırın

Zaman içinde eski beyazlığını kaybeden çamaşırlarınızı sadece 2 limon kullanarak parlatabilmeniz mümkün! İşte çarşaflarınızı ve tişörtlerinizi daha beyaz hale getirmek için basit numara...

Çamaşırlarınız yavaş yavaş eski beyazlığını kaybediyorsa endişelenmeyin, 2 limonlu basit bir ipucuyla durumu çözebilirsiniz. Çamaşırlarınızı yeniden eski beyazlığına kavuşturabilirsiniz.

Beyazlar genellikle 3-4 yıkamadan sonra kirli beyaza döner. Ancak çarşafları ve tişörtleri daha beyaz hale getirebilmek mümkün.

İşte çamaşırlarınıza tüm beyazlığını geri kazandıracak basit ipucu.

Çamaşırlarınıza beyazlığını geri kazandırın

Bu oldukça kolay ipucu için sadece 2 limona ihtiyacınız olacak. Limon mükemmel bir leke çıkarıcı ve doğal beyazlık artırıcıdır.

Nasıl yapılır?

- 1 litre suyu bir tencerede kaynatın.

- Ocağı kapatın ve 2 limonun suyu ve parçalarını ekleyin.

- Çamaşırınızı tencereye koyun ve 1 veya 2 saat bekletin. Çamaşırda grileşme çoksa, bir gün bekletin.