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    2 limon ile çamaşırlarınıza eski beyazlığını geri kazandırın

    Zaman içinde eski beyazlığını kaybeden çamaşırlarınızı sadece 2 limon kullanarak parlatabilmeniz mümkün! İşte çarşaflarınızı ve tişörtlerinizi daha beyaz hale getirmek için basit numara...
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 15:58
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    2 limon ile çamaşırlarınıza eski beyazlığını geri kazandırın

    Çamaşırlarınız yavaş yavaş eski beyazlığını kaybediyorsa endişelenmeyin, 2 limonlu basit bir ipucuyla durumu çözebilirsiniz. Çamaşırlarınızı yeniden eski beyazlığına kavuşturabilirsiniz.

    Beyazlar genellikle 3-4 yıkamadan sonra kirli beyaza döner. Ancak çarşafları ve tişörtleri daha beyaz hale getirebilmek mümkün.

    İşte çamaşırlarınıza tüm beyazlığını geri kazandıracak basit ipucu.

    2 limon ile çamaşırlarınıza eski beyazlığını geri kazandırın #1

    Çamaşırlarınıza beyazlığını geri kazandırın

    Bu oldukça kolay ipucu için sadece 2 limona ihtiyacınız olacak. Limon mükemmel bir leke çıkarıcı ve doğal beyazlık artırıcıdır.

    Nasıl yapılır?

    - 1 litre suyu bir tencerede kaynatın.

    - Ocağı kapatın ve 2 limonun suyu ve parçalarını ekleyin.

    - Çamaşırınızı tencereye koyun ve 1 veya 2 saat bekletin. Çamaşırda grileşme çoksa, bir gün bekletin.

    2 limon ile çamaşırlarınıza eski beyazlığını geri kazandırın #2


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