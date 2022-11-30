2 litre su içme tavsiyesi deneyle çürütüldü

İskoçya'da yapılan bir araştırmada 5 bini aşkın insan incelemeye alındı. Günde 2 litre su içmenin doğru olmadığı açıklanırken su ihtiyacının yapılan işe ve cinsiyete göre değiştiği belirlendi.

Sağlıklı bir yaşam için bol su tüketilmesi öneriliyor.

Bu kapsamda uzmanlar, sık sık gün içerisinde en az 8 bardak su içilmesi gerektiğini öne sürüyor.

Kimilerine göre ise fazla su tüketiminin insan sağlığına zarar verdiği düşünülüyor.

'8 bardak su içmek doğru değil'

Konuya ilişkin İskoçya'da yapılan bir araştırmada ise uzmanlar, sağlıklı kalmak için yetişkin bir insanın günde 8 bardak su içmesinin doğru olmadığını öne sürdü.

Aynı zamanda yapılan araştırmada, günlük su ihtiyacının bir bölümünün gıdalardan alındığı belirtildi.

1,8 litre su tüketimi yeterli

Bu nedenle bilim insanları, günde 1,5 ila 1,8 litre su tüketmenin yeterli olacağı kanısında.

Öte yandan insan vücudunun su ihtiyacının yaptığı işe, cinsiyete ve iklime göre değişebileceğini de vurgulandı.

"İhtiyaç duyulan su miktarı abartıldı"

Aberdeen Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada adı geçen Prof. John Speakman, "İçmemiz gereken su, sindirmemiz gereken toplam su ile yediklerimizden aldığımız su miktarı arasındaki farktır. İnsanların ne kadar gıda tükettiğini tahmin etmenin yolu, insanlara ne kadar yemek yediklerini sormaktır.

İnsanlar ne kadar yemek yediklerini azımsadıkları ve eksik bildirdikleri için yanlış tahmin yapıldı. Bu nedenle ihtiyaç duyulan su miktarı da abartıldı." ifadelerini kullandı.

5 bini aşkın insan incelendi

Bu nedenle 23 ülkeden 8 günlük ile 96 yaş arasındaki 5 bin 600'ü aşkın insan incelemeye alındı.

Katılımcılar, uzmanların takip edebilmesi için hidrojen ve oksijen izotopları içeren özel "izlenebilir" su tüketti.

Yakılan enerji miktarı önemli

Günlük ortalama su ihtiyacının yaş, cinsiyet ve fiziksel aktiviteye göre 1.6 litre arasında değiştiği tespit edildi.

Çalışma sırasında, hızlı su devri yapan insanların daha fazla su içtiği görüldü.

Bu noktada en önemli etkense vücudun yaktığı enerji miktarı. En yüksek değerler, günde ortalama 4,2 litre suyla 20-35 yaş arası erkeklerde gözlendi.

Yaşla birlikte azalan miktar, 90'lı yaşlardaki erkekler için günde ortalama 2,5 litreye indi.

20-40 yaş arası kadınların ortalama devir miktarları ise 3,3 litre iken; bu rakamın 90 yaşında 2,5 litreye düştüğü belirlendi.

"Yemek yiyerek önemli miktarda su sağlanır"

Prof Speakman de, su devrinin doğrudan içilmesi gereken su miktarı demek olmadığını öne sürerek, "20'lerindeki bir erkeğin bile 4,2 litre su içmesine gerek yoktur. Bu değerin yüzde 15'ini vücut yüzeyinden yapılan su alışverişi ve metabolizmadan üretilen su oluşturuyor.

Birçok gıda halihazırda su ihtiva ettiğinden sadece yemek yiyerek önemli miktarda su sağlanır.

Bu çalışma, hepimizin sekiz bardak su içmesi gerektiğine dair ortak önerinin çoğu durumda çoğu insan için muhtemelen çok yüksek olduğunu ve su alımı için 'herkese uyan tek bir reçete'nin bu verilerle desteklenmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.