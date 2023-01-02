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2 OCAK 2023: Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2 Ocak Pazartesi hava nasıl olacak?
- 02.01.2023 - 12:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak 2023..
2 Ocak 2023 hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.
UYARILAR
üncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.