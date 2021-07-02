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2 Temmuz EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? EURO 2020'de çeyrek final...

2 Temmuz EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? EURO 2020'de çeyrek final...

EURO 2020 kupası için takımların mücadelesi devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyona'sında çeyrek final heyecanı bugün 2 maçla başlıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 2 Temmuz EURO 2020 maç takvimi..