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    2 Temmuz EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? EURO 2020'de çeyrek final...

    EURO 2020 kupası için takımların mücadelesi devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyona'sında çeyrek final heyecanı bugün 2 maçla başlıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 2 Temmuz EURO 2020 maç takvimi..
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 11:31
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    2 Temmuz EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? EURO 2020'de çeyrek final...

    (Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı.

    İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna takımlarının çeyrek finale kaldığı turnuvada çeyrek final eşleşmeleri oldukça heyecan uyandırdı.

    Bu kapsamda bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? soruları taraftarların gündeminde yer alıyor.

    Peki 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi maçlar var? İşte merakla araştırılan EURO 2020'de günün maç takvimi...

    2 TEMMUZ EURO 2020 MAÇLARI

    • 19:00 İsviçre - İspanya - > TRT1 - TRT 4K /
    • 22:00 Belçika - İtalya - > TRT1 - TRT 4K

    2 Temmuz EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? EURO 2020 de çeyrek final... #1

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