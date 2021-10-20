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- 20 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
20 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 09:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 20 Ekim 2021 Çarşamba gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim 2021...
20 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 19°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 24°C
- Az bulutlu
- MANİSA °C, 23°C
- Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 27°C
- Az bulutlu
- MERSİN °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 19°C
- Çok bulutlu
- SAMSUN °C, 15°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 14°C
- Çok bulutlu
- TRABZON °C, 16°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 12°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- KARS °C, 13°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- MALATYA °C, 18°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- VAN °C, 14°C
- Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu