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    20 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 20 Ekim 2021 Çarşamba hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 09:11
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    20 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 20 Ekim 2021 Çarşamba gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim 2021...

    20 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 18°C
    • Parçalı bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 19°C
    • Parçalı bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 24°C
    • Az bulutlu
    • MANİSA °C, 23°C
    • Az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ANTALYA °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • HATAY °C, 27°C
    • Az bulutlu
    • MERSİN °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    20 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ÇANKIRI °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KONYA °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 15°C
    • Parçalı bulutlu
    • DÜZCE °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KASTAMONU °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    • AMASYA °C, 19°C
    • Çok bulutlu
    • SAMSUN °C, 15°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
    • TOKAT °C, 14°C
    • Çok bulutlu
    • TRABZON °C, 16°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 12°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • KARS °C, 13°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • MALATYA °C, 18°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • VAN °C, 14°C
    • Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 23°C
    • Parçalı bulutlu
    • SİİRT °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu

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