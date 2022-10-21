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    20 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! Büyük ikramiye 158 milyon...

    Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 20 Ekim 2022 tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu.
    • 21.10.2022 - 09:35
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    20 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! Büyük ikramiye 158 milyon...

    Süper Loto 20 Ekim 2022 tarihli çekiliş dün akşam canlı yayında gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekiliş ile şanslı numaralar belirlendi.

    Şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek için internette araştırmalarına hız verdi. Kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin 158.948.646,52 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

    Yapılan çekiliş sonucuna göre 5 bilen 16 vatandaş 38.982,85 TL'lik ödül kazandı. Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir.

    20 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! Büyük ikramiye 158 milyon... #1

    20 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları

    Noter huzurunda gerçekleştirilen 20 Ekim tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

    7 - 16 - 22 - 54 - 55 - 58


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