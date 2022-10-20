20 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası!

20 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası!

Vatandaşlar yola çıkmadan önce trafik yoğunluğunu kontrol ediyor. Peki 20 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İşte İstanbul trafik haritası…

İstanbul’da her yıl trafik yoğunluğu artıyor. Trafik durumu ise en çok araştırılan konu başlıkları içerisinde yer alıyor.

2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin açılmasıyla başlayan İstanbul trafiği, artık katlanılmaz hale geldi.

4,5 milyon aracın olduğu İstanbul’da trafik yoğunluğu her geçen gün artıyor. Özellikle işe gidiş ve çıkış saatleri yoğunluk yaşanıyor.

Artık 1 kilometrelik yol yarım saatte aşılıyor ve araç sürmek neredeyse imkansız hale geliyor.

Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu durma noktasına gelirken bazı bölgelerde yavaş yavaş açılmaya başladı. İstanbul trafiği %53 oranında sürüyor.

Vatandaşlar evden çıkmadan önce, “20 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Peki 20 Ekim 2022 İstanbul trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İşte detaylar…

İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl?

İstanbul’da trafik yoğunluğu %53 oranında seyrediyor.

TEM Seyrantepe-Maslak yönü, sağ şerit trafik kazası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapandı.

Hal-Bayrampaşa Otogar yönü, sol şerit bakım-onarım çalışması nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı.

D100 Sefaköy-Avcılar yönü, trafik kazası nedeniyle bölgede yoğun trafik yaşanıyor.