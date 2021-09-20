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- 20 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
20 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 09:35
- Güncelleme : 20.09.2021 - 09:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 20 Eylül 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül 2021..
20 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 32°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 33°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimleri zaman zaman çok bulutlu, Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı, Yozgat çevreleri ve Sivas'ın kuzeyinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 31°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- RİZE °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık