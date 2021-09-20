20 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 20 Eylül 2021 Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar 20 Eylül 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül 2021..

20 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri zaman zaman çok bulutlu, Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı, Yozgat çevreleri ve Sivas'ın kuzeyinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.