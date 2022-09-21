20 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu! 124 milyonluk dev ikramiye..

Haftanın üç günü çekilişi yapılan Süper Loto 20 Eylül çekiliş sonuçları belli oldu.İşte kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto çekiliş sonuçları gündeme geldi.Haftanın ilk çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.Şans oyunları severlerin yakından takip ettiği çekiliş sonuçları merak konusu oldu.

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü çekiliyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi dün saat 21.30'da yapıldı.

Süper Loto da büyük ikramiye 124.166.843,30 lira oldu.Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Süper Loto 20 Eylül çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 10 şanslı kişi 55.114,25 liralık ödül kazandı.İşte kazananların listesi..

20 Eylül Süper Loto Sonuçları

Dün akşam gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları aşağıdaki gibidir..

3 - 4 - 10 - 20 - 34 - 55