20 Kasım 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar..

20 Kasım 2022 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Vatandaşlar kazandıran numaraları araştırmaya başladı. İşte şanslı numaralar..

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Şans Topu çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Geçen haftanın son çekilişi olan 20 Kasım tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları merak uyandırdı.

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere iki gün gerçekleştirilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 1 şanslı vatandaş 688.833,95 TL'lik ödülün sahibi oldu.

20 Kasım 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

13 - 17 - 18 - 32 - 33 - 3