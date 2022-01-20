20 Ocak 2022 İSKİ sorgulama: Sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 20 Ocak 2022 Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...

20 OCAK PERŞEMBE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler: Kemankeş Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 20.01.2022 08:53

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.