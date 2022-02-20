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    20 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 20 Şubat 2022 Pazar sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 09:04
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    20 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 20 Şubat 2022 Pazar su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    20 ŞUBAT 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır!

    İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA


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