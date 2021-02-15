20 yaş altına toplu taşıma yasağı bitti mi? 20 yaş ve altı otobüse binebilir mi?

20 yaş altına toplu taşıma yasağı bitti mi? 20 yaş ve altı otobüse binebilir mi?

İstanbul'da alınan son karara göre 20 yaş ve altındaki vatandaşların toplu taşıma kısıtlamalarında esnemeye gidildi. Peki 20 yaş altı otobüse binebilir mi 2021? İşte son gelişmeler...

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kullanma kısıtlamasında değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu bu yasaklarda esneme kararı alındı.

Belirli şartlar çerçevesinde esnetilen kurallar, gençlere duyuruldu. Bu haberin ardından yoğun bir şekilde, toplu taşıma yasağı bitti mi? 20 yaş altı otobüse binebilir mi? soruları araştırılmaya başladı.

İşte alınan karara göre 20 yaş ve altı ile ilgili yeni düzenlemeler..

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

İstanbul Valiliği 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımını yasaklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi.

Kural 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belbim AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, konuya ilişkin, '' “Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor” dedi.