Haberler

Yaşam Haberleri

2020 Tokyo Olimpiyatları bu sene yapılacak mı? Kararlar değişti...

2020 Tokyo Olimpiyatları bu sene yapılacak mı? Kararlar değişti...

Japonya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni bir karar açıklanırken, olimpiyatların başlamasını heyecanla bekleyenler, "Tokyo Olimpiyatları bu sene yapılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.