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- 2020 Tokyo Olimpiyatları bu sene yapılacak mı? Kararlar değişti...
2020 Tokyo Olimpiyatları bu sene yapılacak mı? Kararlar değişti...
Japonya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni bir karar açıklanırken, olimpiyatların başlamasını heyecanla bekleyenler, "Tokyo Olimpiyatları bu sene yapılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 17:07
- Güncelleme : 08.07.2021 - 17:09
2020 Tokyo Olimpiyatları, dünyayı kasıp kavuran korona salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı.
Uzun süredir çalışan, olimpiyatlarda boy göstermenin hayalini kuran sporcuların heyecanlı bekleyişi devam ederken, Japonya'dan olimpiyatlara ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları bu sene yapılacak mı? işe son durum..
TOKYO OLİMPİYATLARI ERTELENDİ Mİ?
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, koronavirüs salgını nedeniyle başkent Tokyo'da ağustos sonuna kadar olağanüstü hal uygulanacağını açıkladı.
Bu nedenle, 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyatları, koronavirüs delta varyantı nedeniyle seyircisiz olarak yapılacak.
SPORCULAR İÇİN HANGİ KURALLAR GEÇERLİ OLACAK?
- Mevcut yönergelere göre denizaşırı sporcuların, geldikleri ülkelerden ayrılmadan önce negatif Kovid-19 testi almaları gerekecek.
- Sporcular 14 günlük karantina şartından ise muaf olacak. Olimpiyat yerleşkelerinde bulunan herkes maske takmak zorunda olacak.
- Sporcular, müsabaka noktalarına ve bazı kısıtlı lokasyonlara, belirlenmiş araçlarla gidebilecek. Turistik gezi ve kent geneli dolaşıma izin verilmeyecek.
- Ayrıca şubatta yayımlanan yönetmelikte duyurulan asgari 4 günde bir test uygulama yerine, salgının yayılan varyantlarına karşı sporcular her gün tükürük testine tabi tutulacak.
- Periyodik tükürük testleri, numune takası gibi hileli davranışlara karşı, doping testlerinde uygulandığı gibi gözetim altında gerçekleştirilecek.
- Aşı zorunluluğu getirilmese de sporcuların yüzde 80'inin oyunlara aşılanmış halde gelmesi bekleniyor.