2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz, son 16 turunda! Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz'un biyografisi...

Yumenoshima Okçuluk Alanı’nda yapılan müsabakalarda Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı. Bunun akabinde, "Mete Gazoz kimdir?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken, okçuluk alanında Mete Gazoz, ilk turda rakibi Jeff Henckels’i 6-0’lık bir skorla mağlup etti.

Gazoz ardından Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti. Dördüncü seti 2-0 kaybeden Mete, 5. seti 2-0 ile kazandı.

Rakibini yenen Gazoz, müsabakayı 7-3 kazanmayı başardı. Son 16 turuna yükselen Mete Gazoz'un kim olduğu ve kariyerindeki başarıları merak edilmeye başlandı.

Vatandaşlar, "Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz nereli?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Mete Gazoz kimdir? İşte Mete Gazoz'un biyografisi...

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 tarihinde dünyaya gelen Mete, Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. Gazoz, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükselmiş, son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı rakibine 3-7 yenilerek elenmişti. Genç yaşında büyük başarılar elde eden Mete Gazoz, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında altın madalya kazanmıştı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada, erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi.

Türkiye'nin yükselen değeri olan Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklenen sporcular arasında yer alıyor. 22 yaşındaki sporcu, Tokyo 2020'de Türkiye'ye oyunlarda okçuluk branşında ilk madalyayı kazandırmayı hedefliyor.

DÜNYA ŞAMPİYONASI

Gümüş: Yankton 2018 (Gençler bireysel)

Bronz: Rosario 2017 (Gençler karışık takım)

Gümüş: Ankara 2016 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Wuxi 2013 (Yıldızlar erkek takım)

DÜNYA KUPASI

Altın:Berlin 2019 (Bireysel)

Altın: Berlin 2019 (Erkek takım)

Bronz: Antalya 2019 (Bireysel)

Bronz: Antalya 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Erkek takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Samsun 2018 (Karışık takım)

Altın: Berlin 2018 (Bireysel)

Bronz: Berlin 2018 (Karışık takım)

Bronz: Antalya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2018 (Karışık takım)

AVRUPA ŞAMPİYONASI

Bronz: Samsun 2019 (Erkek takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler bireysel)

Altın: Patras 2018 (Gençler karışık takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Nottingham 2016 (Bireysel)

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