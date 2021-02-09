2020 yılında Türkiye’de 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldi

Bu bebeklerin 559 bin 753’ü erkek, 531 bin 390’ı ise kız bebek olarak hayata ‘merhaba’ dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2020 doğum oranları belli oldu.

Türkiye’de 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldiği belirlenirken, bu bebeklerin 559 bin 753’ü erkek, 531 bin 390’ı ise kız bebek olarak hayata "merhaba" dedi.

ERKEK BEBEKLER “YUSUF”

Erkek bebekler içerisinde en çok tercih edilen isim ise 7 bin 540 ile "Yusuf" oldu. Yusuf ismini de 6 bin 236 ile "Miraç", 6 bin 222 ile de "Eymen" takip etti.

KIZ BEBEKLER “ZEYNEP”

Kız bebeklerde ise 11 bin 179 ile "Zeynep" en çok tercih edilen isim oldu. Zeynep’ten sonra 7 bin 316 kız bebeğe "Elif", 6 bin 335 bebeğe ise "Defne" ismi verildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİ İSİM

2020 yılında sadece tek bir bebeğe verilen isimler de şu şekilde belli oldu:

“Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu.”