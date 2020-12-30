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2020 yılının komik videoları
Geride bırakılan bu yılda, birçok eğlenceli ana da şahit olundu. Yüzlerde tebessüm oluşturan o anlar, bir videoda toplandı.
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 11:15
- Güncelleme : 30.12.2020 - 11:47
Her gününe çeşit çeşit olay sığan 2020 yılını geride bırakırken, geriye döndüğümüzde yüzümüzü güldüren şeyler de yaşandığını anımsıyoruz.
Yılın stresli geçen süreçlerini bir kenara bırakınca, yüzlerde tebessüm oluşturan birçok an da ortaya çıkıyor.
2020'DE GÜLÜNEN ANLAR
Yeni yıla girmeye 1 gün kala, Ensonhaber olarak sizler için 2020'nin güldüren videolarını derledik.
2020 EN KOMİK VİDEOLAR - YouTube'dan İZLE
AKILLARDAN SİLİNMEYEN KOMİKLİKLER
Cihangir Kennedy'nin koronavirüs yorumlamasından, cuma namazına metreyle katılan yaşlı vatandaşa; damadı kucağına alan gelinden, düğün pozu verirken saçmalığı vurgulayan geline kadar 2020'nin akıllardan silinmeyen komik anlarını bir araya getirdik.