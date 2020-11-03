2020'de meydana gelen felaketler

Dünyanın sosyal ve ekonomik olarak diğer yıllarından oldukça yoğun ve farklı geçen yılı 2020 yılında meydana gelen felaketleri derledik. İşte 2020'de yaşanan olaylar...

Dünya, 2020 yılına girerken birçok küresel etkisi olduğu tahmin edilen olay yaşayacağının farkında değildi.

Doğal afetler, felaketler, ölümler...

2020 yılı, küresel ve sosyo-ekonomik açıdan en büyük denge problemlerinin yaşandığı yıl olarak hafızalarımızda kalacak.

Tüm etkinliklerin toplu olarak iptal edilmesine, ertelenmesine, küresel boyutta kilitlenmesine neden olan koronavirüs salgınıyla, 1929'da başlayan Büyük Buhran'dan bu yana, dünya tarihinin en büyük ekonomik durgunluğa yol açtığı yılı geride bırakmaya çok az kaldı.

Sonuna yaklaştığımız 2020 yılında neler olduğunu sizler için derledik.

AVUSTURALYA YANGINI

2019'un Eylül ayında başlayan Avusturalya yangını, aylarca kontrol altına alınamadı. Alevlerin kimi zaman 70 metreyi aştığı yangınlar sonucunda 28 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kasabanın boşaltıldığı bölgede milyonlarca hayvan telef oldu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya, yaptığı en son açıklamada 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti.

RAHŞAN ECEVİT, HAYATINI KAYBETTİ

17 Ocak 2020'de Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) hayatını kaybetti.

DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, saatler 21.20'yi gösterirken böbrek ve akciğer yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu.

ELAZIĞ DEPREMİ TÜM TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSTI

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8'lik deprem meydana geldi. Depremde 35'i Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, bin 607 kişi de yaralandı.

Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Elazığ ve Malatya'da 87 bina yıkıldı. Bin 287 binada ağır hasar, 56 binada orta ve 876 binada da az hasar tespit edildi.

Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi ancak bu kentlerde herhangi bir hasara yol açmadı.

KOBE BRYANT HAYATINI KAYBETTİ

26 Ocak 2020'de ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın, Los Angeles Lakers maçından Sikorsky S76 tipi helikopteriyle dönüşte, helikopteri düştü.

Kazada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti.

VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ 41 CAN ALDI

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde iki farklı çığ felaketi yaşandı. 4 Şubat'ta Bahçesaray karayolunda hareket halindeki bir minibüsün üzerine çığ düştü. 6 kişi sağ olarak çığın altından çıkarılırken, 5 kişinin de cesedine ulaşıldı.

Minibüste olduğu sanılan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği 5 Şubat'ta ise arama çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, UMKE, diğer ekipler ve destek veren vatandaşların üzerine çığ düştü.

6 Şubat'ta facia bölgesinden üç kişinin daha cansız bedenleri çıkarılırken çığ felaketi sebebiyle 41 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

YOLCU UÇAĞI PİSSTEN ÇIKTI

5 Şubat 2020'de İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Yangın çıkan yolcu uçağındaki yolcular arasında vefat eden olmadı ancak çok sayıda yaralı hastaneye sevk edildi.

TÜRKİYE İDLİB'DE 36 ŞEHİT VERDİ

27 Şubat 2020'de Rusya destekli Suriye Silahlı Kuvvetleri, Suriye İç Savaşı kapsamında İdlib'de 400 askerin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait piyade taburuna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 36 Türk askeri şehit düştü.

Saldırının ardından Türkiye yetkililerinin Suriye askeri birliklerinin 'meşru hedef' olduğunu açıklaması üzerine ve 329 Suriye askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan 200'den fazla hedef topçu atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE SURİYELİ MÜLTECİLERE AVRUPA'YA GİTMELERİ İÇİN SINIR KAPILARINI AÇTI

27 Şubat 2020'de gerçekleşen İdlib saldırısı sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı ile değişen politika kapsamında hudut kapılarının mültecilere açıldığı açıklandı.

Açıklamanın hemen ardından başta Suriyeli, Iraklı ve Afgan mülteci ve göçmenler Avrupa'ya gitmek için Edirne üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan'a doğru yola çıktı.

Mültecilerin sınırlardan geçişine izin vermeyen Yunanistan göçmenleri gaz bombalarıyla engelledi.

Eleştirilerin odağında yer alan bu yaklaşım, AB ülkelerinin Türkiye'nin kararına yardımcı olmaları yönündeki çağrıları da artırdı. Son olarak 3 milyon 587 bin 266 olarak kayıtlara geçen Suriyeli mültecilerin 100 bin 577'sinin Türkiye'yi terk ettiği açıklandı.

KORONAVİRÜS SALGINI TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALDI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayıldı. 2019 Aralık ayında görülen virüs, ilk kez Vuhan'daki hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadında görüldü.

Hastadan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 11 Mart 2020 tarihinde koronavirüsün artık 'pandemik' seviyede olduğunu belirtti.

Yarasa virüsüne yüzde 85 oranında benzerlik gösteren koronavirüsün damlacık ve yakın temas ile bulaştığı tespit edildi. 1 Ocak 2020 tarihinde virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Vuhan'daki hayvan pazarı kapatıldı.

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI AÇIKLANDI

11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü ve virüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

MUHTEREM NUR HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü arabeskçi Müslüm Gürses'in sinema sanatçısı olan eşi Muhterem Nur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Muhterem Nur'un vefatı, Müslüm Gürses'in ve kendisinin sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

PETROL FİYATLARINDA 1991 KÖRFEZ SAVAŞI'NDAN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın liderliğindeki örgüt üyesi olmayan ülkeler üç yıldır OPEC+ adı altında birlikte hareket ederek üretimlerini gönüllü olarak kısmışlardı.

Ancak günde 2.1 milyon varil petrolü piyasadan çekerek, fiyatları yükselmesine neden olan anlaşmanın uzatılması için yapılan görüşmeler Rusya'nın üretimi daha da kısmayı kabul etmemesi üzerine başarısız oldu ve taraflar anlaşmadan vazgeçti.

30 Mart 2020'de Brent petrol fiyatı varil başına yüzde 9 düşerek Kasım 2002'den bu yana en düşük seviye olan 23 dolara düştü.





DÜNYA BORSALARI KRİZİN EŞİĞİNE GELDİ

Amerikan borsaları, Dünya Sağlık Örgütü(WHO)'nün 11 Mart günü akşam saatlerinde koronavirüsün artık 'pandemik' seviyede olduğunu belirtmesinin ardından yoğun bir satış trafiği ile karşılaştı.

11 Mart gününü yüzde 4 düşüşle kapatan Amerikan borsası, kapanıştan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından 12 Mart tarihine yüzde 7'lik bir düşüş yaşadı. Bu düşüşün ardından işlemler 15 dakikalığına durduruldu.

ABD borsaları dışında TR, Almanya ve Brezilya'da da düşüş yaşandı. Dolar/TL kuru 6.35'in üzerine çıktı. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nden 16 Mart Pazartesi günü işlemler yüzde 5'ni üzerinde değer kaybıyla gerçekleşti.

Sektörel endekslerde ise turizm yüzde 10'u, bankacılık yüzde 6'yı aşan düşüşle ön planda. Almanya'da ise Frankfurt Borsası, yüzde 5,8 azalarak 9.829 puanla Temmuz 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece borsadaki DAX endeksi mart ayının başından bu yana yüzde 16'nın üzerinde değer kaybı yaşadı.

FED FAİZİ SIFIRA İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüs salgını sonrası faiz oranını neredeyse sıfıra çekerek 0-0,25 aralığına indirdi. 500 Milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı Morgage tahvili olmak üzere toplamda 700 milyar dolar parasal genişleme başlatıldı.

Fed'den yapılan açıklamada ‘koronavirüs salgınının toplumlara zarar verdiği ve ABD'nin de aralarında olduğu birçok ülkede ekonomik aktivitenin olumsuz etkileneceği' belirtildi.

Fed ayrıca binlerce bankanın rezerv karşılık oranlarını sıfıra indirdi. Dolar likiditesini artırmak için Kanada, İngiltere, Japonya, İsviçre ve Avrupa Merkez Bankası ile arasındaki ‘swap' hatlarını tekrar açtı. Bu hamle bankalar tarafından koordineli bir şekilde atılan bir adım oldu.

ÇEKİRGE İSTİLASI TARIM ALANLARINI TEHDİT ETTİ

Doğu Afrika'da son 70 yılın en büyük çöl çekirgesi istilası gerçekleşti. Çekirge istilası, Afrika'da başladıktan sonra yayılım gösterdi ve dünya gündemine girdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını zorlaştıran çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik seviyede olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığını belirtti.

Rapora göre, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin daha önce görülmemiş bir şekilde gıda güvenliğini tehdit ettiği belirtildi. Şu ana kadar 70 bin hektarlık alan, çekirgelerin istilasına uğradı.

PAKİSTAN'DA 99 YOLCUNUN OLDUĞU DÜŞEN UÇAKTAN KİMSE SAĞ ÇIKMADI

22 Mayıs 2020'de Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

Kazanın ardından uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığı belirtilirken, kaza nedeniyle 6 binanın tamamen yıkıldığı 25 binanın zarar gördüğü söylendi.

Uçakta bulunan 99 yolcu ve 8 kişilik mürettebattan kimse sağ kurtulamadı.

BURSA'DAKİ SEL FELAKETİNDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

20 Haziran 2020'de Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı yağış, sele neden oldu.

Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce döküm ekili alan da sular altında kaldı.

Sel sularına kapılan 5 kişinin, arama kurtarma çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı.

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA

3 Temmuz 2020'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 54 yıllık havai fişek fabrikasında, şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı.

300 dönüm arazi üzerine kurulan ve merkeze 3-4 kilometre uzakta olan fabrikadaki patlama sesi, kentin her bölgesinden duyulurken şiddeti sebebiyle de deprem hissi verdi.

Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 işçi hayatını kaybederken onlarca işçi yaralı olarak kurtuldu.

HEYBELİADA'DA 2 FARKLI NOKTA YANDI

12 Temmuz 2020 İstanbul Heybeliada'da, Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıktı.

Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu.

Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

SUNA KIRAÇ, HAYATINI KAYBETTİ

Merhum iş adamı Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç, 15 Ağustos 2020'de, 79 yaşında vefat etti.

Acı haberi, yönetim kurulu başkan vekilliği yaptığı Koç Holding duyurdu.

Koç Holding’den yapılan açıklamada, “Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız.” ifadelerine yer verildi.

BEYRUT LİMANI'NDA PATLAMA

4 Ağustos salı günü, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin patlaması sonucu 182 kişi hayatını kaybetti, 6 bini aşkın kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti.

GİRESUN SEL FELAKETİ

Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos günü sel felkaeti meydana geldi.

Meydana gelen selin ardından ve 1'i asker 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İSTANBUL'U DOLU VURDU

29 Ağustos 2020'de İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini gösterdi.

Bazı ilçelerde şiddetli yağış, bazı yerlerde ise dolu etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış yaşandı.

Vatandaşlar, taş büyüklüğünde dolu taneleri sebebiyle maddi zarara uğradı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, HATAY'DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEDİ

26 Eylül 2020'de Hatay’ın Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına PKK'lı teröristler silahlı saldırı düzenledi.

Uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesi ile yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı. Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren teröristler, İskenderun ilçesine doğru kaçtı.

Güvenlik güçlerinin takibi sonrası kaçan PKK'lı teröristler, İskenderun ilçesi Fener caddesinde köşeye sıkıştırıldı. Çıkan çatışma neticesinde patlama meydana geldi.

DAĞLIK KARABAĞ ÇATIŞMALARI BAŞLADI

27 Eylül'de Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için harekete geçti.

Karşılıklı çatışmaya giren ülkelerden Ermenistan milli seferberlik ilan ederken, Azerbaycan da sıkıyönetim ve topyekün seferberlik ilan etti.

10 Ekim'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi desteği ve Rusya arabuluculuğunda hem Ermenistan hem de Azerbaycan tarafından kabul edilen insanî ateşkes resmen yürürlüğe girse de Ermenistan sivil yerleşim yerlerine saldırılarını durdurumadı.

Birçok bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını kurtarmayı sürdürüyor.

'ATEŞİN ÇOCUKLARI' ADLI TERÖR GRUBU HATAY'I YAKTI

9 Ekim 2020'de Hatay'da PKK'lı teröristlerin kundaklamaları sonucu büyük bir yangın çıktı.

Arsuz'da zeytinlik yangını, İskenderun Karayılan mevkii ve Dörtyol ilçelerinde orman yangınları meydana geldi.

Kendilerini 'Ateşin Çocukları' olarak tabir eden terör örgütü PKK'nın kolu olan şahıslara yönelik tutuklama kararı çıkarıldı.

İZMİR, DEPREMLE SARSILDI

30 Ekim 2020'de İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arama kurtarma ve enkaz çalışmalarının sürdüğü İzmir'de, hasarlı bina tespitleri gerçekleştirildi.

Az, orta ve çok riskli yapılardan uzak durulması istenen vatandaşlar afet alanlarına yerleştirildi. Depremzedelere gerekli yardımlar ulaştırıldı.

Son bilgilere göre, depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 109 olurken, yaralanan 1036 kişiden 144'ünün tedavisi sürüyor.

MESUT YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

2 aya yakın bir süre boyunca hastanede Akciğer kanseri tedavisi gören eski Başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'dan 30 Ekim 2020'de vefat haberi geldi.

Akciğer kanseri ve beyin ameliyatı geçiren Mesut Yılmaz, 72 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yılmaz için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasi isim katıldı.