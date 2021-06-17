2021-2022 sezonu lig başlangıç tarihleri: Ligler ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, profesyonel liglerde 2021-2022 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Peki ligler ne zaman başlayacak? 2021-2022 sezonu lig başlangıç tarihleri

2020-2021 Süper Lig sezonunun Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlanmasının ardından 2021-2022 sezonu lig tarihleri, sporseverlerin gündemindeki yerini aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, profesyonel liglerde 2021-2022 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre lig başlangıç tarihleri, 2021 yılında da ağustos ayına denk gelecek.

Takımların yeni sezon transfer hazırlıklarına son sürat devam ettiği Süper Lig'in ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Peki, ligler ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 sezonu lig başlangıç tarihleri...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.