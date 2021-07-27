2021 Ankara - Niğde otoyolu indirimli geçiş ücreti ne kadar? Ankara- Niğde otoyolu ücreti...

2021 Ankara - Niğde otoyolu indirimli geçiş ücreti ne kadar? Ankara- Niğde otoyolu ücreti...

2020 yılında hizmete açılan Ankara-Niğde otoyolunu kullanmak isteyen vatandaşlar, "Ankara - Niğde otoyolu indirimli geçiş ücreti ne kadar?" sorusunu gündeme taşıdı.

Ankara- Niğde otoyolu 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından Ankara-Niğde otoyoluna ilişkin açıklama yaparak, geçiş ücretleri hakkında bilgi verdi.

Bunun akabinde, "Ankara - Niğde otoyolu indirimli geçiş ücreti ne kadar?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU İNDİRİMLİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ankara Niğde otoyolu resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri teknolojileri ile donatılmış olan Ankara-Niğde Otoyolu geçiş bedellerinde indirim uygulandı.

17 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren Araç sınıflarına göre indirim oranları şöyle: