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    2021 ehliyet sınavı ne zaman? 2021 ehliyet sınavı tarihleri..

    Araba kullanmak isteyen ve ehliyet almak için başvuru yapan adaylar, "Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? sorusunu gündeme taşıdı. Peki 2021 ehliyet sınavı ne zaman? İşte sınava dair detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 17:04
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    2021 ehliyet sınavı ne zaman? 2021 ehliyet sınavı tarihleri..

    Sürücü olmak ve ehliyet almak isteyen adaylar, ehliyet sınavlarına ilişkin detayları araştırmaya başladı.

    Ehliyet sınavını başarı ile geçmek isteyen adaylar, MEB tarafından düzenlenen yazılı ve direksiyon sınavlarının çıkmış sorularını araştırıyor.

    Adaylar çıkmış soruların yanında, "2021 ehliyet sınavı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

    Peki, 2021 ehliyet sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar..

    2021 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

    Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri farklılık gösteriyor. Sınav tarihlerini ve sınava gireceğiniz yer bilgisini, kursiyerden öğrenmek mümkün olabiliyor.

    Sürücü adayları, kursun yapmış olduğu eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi almaktadır.

    Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna bağlı olarak en yakın tarihe randevu verilmektedir.

    2021 ehliyet sınavı ne zaman? 2021 ehliyet sınavı tarihleri.. #1

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