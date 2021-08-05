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2021 ehliyet sınavı ne zaman? 2021 ehliyet sınavı tarihleri..

2021 ehliyet sınavı ne zaman? 2021 ehliyet sınavı tarihleri..

Araba kullanmak isteyen ve ehliyet almak için başvuru yapan adaylar, "Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? sorusunu gündeme taşıdı. Peki 2021 ehliyet sınavı ne zaman? İşte sınava dair detaylar..