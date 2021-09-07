2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı şartları..

2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı şartları..

Evde hasta bakanlar, evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar, "Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Birçok ailede hasta, engelli ve bakıma muhtaç kişiler yaşarken, bu kişilere bakanlara ise devlet tarafından maaş veriliyor.

Ancak bu maaşı almak için kişilerin bazı şartları ve belgeleri eksiksiz olarak tamamlaması gerekmekte..

Bunun akabinde maaşı alanlar ise eylül ayında ne zaman ödeme yapılacağını araştırarak, "2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ay olduğu gibi bu ayında 15'i yani 15 Eylül Çarşamba itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Dolayısıyla henüz eylül ayı ödemeleri başlamadı.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 798 liraya ulaştı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için, telefonlarının SMS özelliğini kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde Bakım aylığı ödemelerini e- Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak, giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için bulunması gereken şartlar şu şekilde;

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.