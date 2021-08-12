2021 fındık fiyatları: Fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL? Giresun fındığı, levant kalite fındık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı CNN TÜRK-Kanal D ortak canlı yayınında binlerce fındık üreticisinin merak ettiği fındık alım fiyatlarını açıkladı. Peki, 2021 fındık fiyatları ne kadar oldu?

Fındık sezonunun gelmesiyle birlikte 2021 yılında, Karadeniz'in önemli geçim kaynakları arasında olan fındık fiyatlarının ne kadar olacağı araştırma konusu oldu.

Her yıl bu dönemlerde açıklanan fındık fiyatları için açıklamanın yapılacağı tarihi merak eden üreticiler, ''Fındık alım fiyatları ne kadar, belli oldu mu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce üreticinin merakla beklediği Toprak Mahsulleri Ofisinin 2021 fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Peki 2021 fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2021 Giresun fındığı, levant kalite fındık fiyatları...

2021 FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üreticilerin büyük bir merakla beklediği fındık fiyatlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Toprak Mahsülleri Ofisimizin 2021 yılı fındık alım fiyatını tüm milletimizle paylaşmak istiyorum. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre; biliyorsunuz en kalite, Giresun kalite kilogram başına 27 lira. Levant kalite fındık içi ise kilogram başına 26.5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az bir lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı gübre ve mazot desteği de kilogramda iki lira olarak veriyoruz. Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor.'' ifadelerini kullandı.

2021 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?