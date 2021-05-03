2021 Mayıs ayı kira artış oranı: Kiralara ne kadar zam gelecek? Enflasyona göre kira artışı ne kadar?

2021 Mayıs ayı kira artış oranı: Kiralara ne kadar zam gelecek? Enflasyona göre kira artışı ne kadar?

TÜİK, 2021 Nisan ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Mayıs ayı kira artış oranı ile ilgili detaylar enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Peki mayıs ayı kira artışı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı. Açıklamanın ardından hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

Peki mayıs ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Mayıs ayı kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 13,70 artış gerçekleşti. Buna göre, mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapabilecek.

MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2021

Mayıs ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre kira hesaplaması:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TÜFE Mayıs 2021 Kira Artış Oranı: % 13,70

Mayıs Ayı Kira Zammı Tutarı: 137 TL

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.137 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Mayıs ayında ödeyeceği kira zammı, 137 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.137 TL olarak gerçekleşmektedir.