2021 PMYO başvuruları ne zaman? Polislik taban puanları ve kontenjanları..

2021 PMYO başvuruları ne zaman? Polislik taban puanları ve kontenjanları..

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik için hazırlanan adaylar, "PMYO başvuruları ne zaman?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte polislik taban puanları...

YKS sonuçları dün ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayları tercih heyecanı sararken, polislik için hazırlananlar ise başvuruların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

Polislik başvurusunda bulunacak olan adayların, PMYO yerleştirmelerinde YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) alınan puanlar önem arz edecek.

Polislik hayali kuran adaylar, taban puanları ve kontenjanlarına ilişkin bilgi almak için, "Polislik başvurusu için 2021 TYT taban puanları belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, 2021 PMYO başvuruları ne zaman? Polislik taban puanları ve kontenjanları..

TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

PMYO başvuru kılavuzu bilgilerini bekleyen adaylar, polislik başvurularını TYT puanlarına göre yapacaklar. Geçtiğimiz yıl TYT oturumundan 150 puan alan adayların Polis Meslek Yüksek Okulu için tercihte bulunabileceği bildirilmişti. 2020 yılına mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düşmüştü. Ancak bu seneki 2021 polislik taban puanları henüz belli olmadı.

PMYO BAŞVURUSU İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ?

Geçtiğimiz yıl YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düşmüştü. Baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekilmişti. 2021 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: