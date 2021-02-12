Vatandaşlar, ‘Recep ayı ne zaman başlıyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Üç ayların ilki olan Recep ayını ibadet ederek geçirmek isteyenler, Recep ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Vatandaşlar, ‘Recep ayı ne zaman başlıyor?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Recep ayını ibadet ederek geçirmek isteyenler, Recep ayının başlayacağı tarihi merak ediyor.

Allah'ın ayı olarak bilinen bu ayı, en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler, ‘Recep ayında yapılacak ibadetler neler, Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekat?’ sorularına cevap arıyor.

Peki, 2021 Recep ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı ibadetleri nelerdir?

İşte, Recep ayı başlangıcı ve Peygamber efendimizin Recep ayında yapılmasını önerdiği ibadetler..

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Recep ayı, 13 Şubat Cumartesi yani yarın başlıyor.

2021 yılında üç aylar, Recep ayının ilk günü olan 13 Şubat Cumartesi gününe denk geliyor.

Recep ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ise 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Allahın ayı olarak bilinen Recep ayında yapılacak ibadetler çok faziletlidir.

RECEP AYI NAMAZI NEDİR?

Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz çok değerlidir. Recep ayında kılınacak olan 30 rekat namaz, Allah katında mümin ile münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar, hidayete ererler.



Recep ayının ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 günlük döneminde kılınacak 30 rekat Hacet Namazı vardır. Vatandaşlar arasında Recep ayı namazı olarak da bilinir. Bu namazın kılınış şekilleri aynı olup yalnızca namazdan sonra okunacak dualar farklıdır.





RECEP AYI ORUCU

Üç ayların ağırlıklı olarak oruç ibadetiyle geçirilmesini tavsiye eden Peygamber Efendimiz (SAV), üç aylarda oruç tutma durumu ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır:

'Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.' (Taberani)

'Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.' (Ebu Davud)





RECEBİN İLK 10 GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

Dini kaynaklarda belirtilen bazı rivayetlere göre aşağıdaki istiğfar duasını Recep ayında 7 defa okuyanın günahları mağfiret olunmaktadır.

Bu ay Allah'ın ayı olduğu için 'İhlas' suresini çok okumak gerekir. Bilhassa İhlas suresini günde 11 defa okumak tevhid, istiğfar ve salevat-ı şerifeyi ihmal etmemek gerekir.

