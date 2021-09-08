2021 Safer ayı başladı: Safer ayı namazı nasıl kılınır? Safer ayında kılınacak namaz ve okunacak dualar...

2021 Safer ayı başladı: Safer ayı namazı nasıl kılınır? Safer ayında kılınacak namaz ve okunacak dualar...

Safer ayının bugün itibarıyla başlamasının ardından vatandaşlar, "Safer ayı namazı nasıl kılınır?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Safer ayı namazı nasıl kılınır?

Muharrem ayının ardından başlayan Safer ayı için yapılması gereken ibadeteler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Sözlükte, “Boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamına gelen Safer ayı, 6 Ekim tarihinde sona erecek.

Vatandaşlar o tarihe kadar, Safer ayını yapılması gereken ibadetleri öğrenerek ve yaparak geçirmek istiyor.

Bunun akabinde, "Safer ayı namazı nasıl kılınır?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, Safer ayı namazı nasıl kılınır?

SAFER AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Safer ayına özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamber'in yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza ve namazı kılınmalıdır.

Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul olunması önemlidir.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu:

"Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

Safer ayında kılınacak namaz ve okunması gereken dualar şu şekilde;

1. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur

2. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur

3. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur

4. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur

Selam verdikten sonra: