2021 Türkiye Pist Şampiyonası başlıyor! İşte tarihleri..

Yarış severlerin merakla beklediği 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın başlayacağı tarih belli oldu. Peki 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ne zaman başlıyor? İşte tarihleri...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen bir yıl ara verilen Türkiye Pist Şampiyonası, bu sene yoğun bir yarış programı ile başlıyor.

Bu gelişmenin ardından yarış severler, Türkiye Pist Şampiyonası'nın başlayacağı tarih hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

Peki 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ne zaman başlıyor? İşte 2021 Türkiye Pist Şampiyonası tarihleri...

2021 TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışlar, 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti'nde başlayacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen bir yıl aradan sonra yoğun bir yarış programı ile başlayacak ve seyirciye açık, ücretsiz olarak düzenlenecek şampiyonada süper ve maxi grup yarışlarının dışında Türkiye Karting Şampiyonası'na da ev sahipliği yapılacak.

Maxi grup birinci ayak yarışları 10 Temmuz Cumartesi saat 15.25'te yapılacak sıralama seansları ile başlayacak ve ilk yarış aynı gün saat 18.40'ta start alacak. İkinci yarış ise pazar günü saat 14.40'ta yapılacak.